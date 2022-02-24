Свято 24 лютого: що сьогодні категорично не можна робити, головні прикмети

Згідно житію і акафісту, Власій з юності відрізнявся благочестивим життям, був лікарем і на прохання жителів був поставлений єпископом. Під час Великого гоніння при імператорі Діоклетіані Власій втішав християн, відвідував мучеників у темницях.

Житіє оповідає про відвідування ним святого Євстратія Севастійського. Гоніння, які продовжив Ліциній, примусили Власія та інших християн міста сховатися в горах Аргоса, де єпископ підтримував і втішав гнаних.

Переслідування тривали, і одного разу місцевий правитель Агрікола наказав ловчим зібрати якомога більше диких тварин для катування християн. Ловчі помітили дивне скупчення різних звірів біля однієї печери і зайшовши в неї, вони побачили Власія, що здійснював молитви. Тварини чекали, коли Святий зазвичай вийде, Щоб благословити і зцілити їх.

За це святого піддали жорстоким тортурам, адже місцевий правитель хотів зламати його віру і звернути в язичництво. Перед стратою Святий помолився Богу про прощення своїх і людських гріхів, а також про дарування допомоги всім, хто буде поминати Власія.

Після смерті тіло святого погребла благочестива жінка, на ім'я Єлісса на місці страти. Біля гробу святого, за переказами, відбувалися зцілення християн.

Наші предки шанували святого Власія як покровителя рогатої худоби. Самого мученика прозвали в народі "коров'ячим богом", а Власів день – "коров'ячим святом". Ікони із зображенням Власія встановлювали в хлівах і корівниках для благополуччя худоби.

Головні традиції цього дня

Існує традиція в цей день подавати до столу печеню.

24 лютого в церкві зазвичай освячують коровай житнього хліба і потім згодовують по шматочку всім домашнім тваринам.

У це свято здійснюють обряди і читають змови від нечистої сили, псування і пристріту.

Що заборонено робити в цей день

Працювати в цей день вважається поганою прикметою.

Не можна ображати тварин, а також варто подякувати своїх домашніх вихованців.

У цей день не варто відмовляти в допомозі.

До речі, людина, народжена 24 лютого, володіє рішучістю і завзятістю. Він завжди рухається вперед і ніякі перешкоди на шляху його не лякають. В якості талісмана йому потрібно носити гематит.

Іменини в цей день святкують: Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро і Захар.