Свято 23 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, хто іменинник

Історія свідчить, що, незважаючи на похилий вік, святий Харалампій був підданий безжальним катуванням. Його тіло били залізними гаками і здирали шкіру.

Своїм мучителям святий лише відповідав: "Дякую, браття, за те, що обдерли моє старе тіло і оновили мою душу для нового і вічного життя". Згідно з його життєписом, по стійкості, з якою він переносив муки, два воїни, Порфирій і Вапт, відкрито сповідували Христову віру, за що негайно були усічені мечами. Три жінки, які спостерігали страждання Харалампія, почали прославляти Христа, за що також були незабаром вбиті.

Під час чергових тортур плече мучителя ніби відсікли мечем, а коли він плюнув в обличчя святому - його голова розвернулася раптово обличчям назад. Злякавшись, він став просити про пощаду, після чого був зцілений святим і став християнином.

Засуджений до смерті і перепроваджений до місця страти, Харалампій молився, щоб в тому місці, де упокоються його мощі, ніхто не страждав би від голоду або хвороб. Помолившись, Святий зрадив душу Богу перш того, як меч ката торкнувся його шиї.

З тих часів Харалампія шанують в народі як хранителя від раптової смерті без покаяння, як покровителя домашніх тварин, захисника врожаю. Йому моляться також про добробут і позбавлення від голоду.

Головні прикмети цього дня

Ворони почали сідати на самі верхні гілки дерев і чистяться - чекай на снігопад;

Сніг звисає з даху - чекай урожай хліба;

Якщо в цей день холоднеча, то не потрібно її боятися, вона буде недовгою;

У цей день необхідно молитися святому Харлампію, він зможе захистити вас від несподіваної смерті без покаяння;

Якщо почати 23 лютого лікувати серйозну недугу - він пройде відразу ж;

Що не можна робити в цю дату

Чоловікам в цей день небажано працювати, кажуть, що справи все одно не буде;

23 лютого забороняється дарувати ножі і годинник – обіцяє швидке розставання.

Іменини відзначають Анна, Валентина, Галина та Антон. Привітайте цих людей з днем ангела, їм буде дуже приємно.