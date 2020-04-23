Свято 23 квітня: що не можна сьогодні робити - прикмети, забобони і повір'я
Свято 23 квітня - прикмети, забобони і повір'я (колаж РБК-Україна)
Наші предки вірили, що 23 квітня не можна свататися. Інші народні прикмети та повір'я цього дня - читайте на Styler
Дата 23 квітня 2020 року в народному календарі отримала "прізвисько" Терентій Маревний. Православні у цей день вшановували пам'ять мучеників Терентія і його дружину. Також 23 квітня в давнину називали Днем Солнцезаходу.
Згідно з прикметами, в цей день не можна свататися і робити пропозиції коханим. В іншому випадку цей шлюб буде приречений на провал. Наші предки вірили, що в родині будуть постійні сварки і зради.
Головні прикмети і повір'я цього дня:
- Молоді павучки з'явилися теплі деньки скоро настануть.
- Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.
- Після марева чекай бур.
- Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше не буде промерзати.
- Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, швидше за все, піде дощ.
Що не можна робити в цей день:
- В цей день не можна співати і танцювати, також не рекомендується справляти голосно день народження.
- Не можна вживати спиртне в цей день.
- Не Можна лаятися, критикувати кого-небудь і відчувати злість.
Іменинники 23 квітня: Олександр, Африкан, Зінон, Максим, Терентій, Федір і Яків.
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