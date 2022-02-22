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Свято 22 лютого: що сьогодні заборонено робити, у кого іменини

Автор: Styler

22 лютого православний світ згадує святих Панкратія і Микиту.

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

Наші предки називали цей день" Панкратій-лапотнік", бо люди плели постоли з льону.

Інформації про Панкратія Печерського до нашого часу збереглося дуже мало. Відомо, що він прославився завдяки своїй сильній вірі в Бога і вірності. І за це Господь нагородив святого даром Чудотворця. Панкратій допомагав бідним, надавав допомогу нужденним і зцілював хворих.

Святий Микита вірив в Христа також він відмовився від усіх почестей, звань і жив в дуже скромних умовах. Як і багато інших послідовників Христа, святий постраждав від гонінь єретиків. Микита позбувся будинку і довгий час мандрував по країні. У святого був дар Чудотворця - він зцілював хворих, допомагав людям, наставляв їх на шлях істинний.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день мороз вдарить - зима триватиме ще довго.
  • Сніг на деревах налипає і ліс шумить - скоро буде тепло.
  • Багряний захід - чекайте снігопаду.
  • Побачити на ялиновій гілці рябчика - буде холодно.
  • Скло в будинку запітніло - чекайте відлиги.
  • Свиня верещить і неспокійно поводиться - бути негоді
  • Якщо на гілках дерева багато снігу - буде урожай.

Що не можна робити в цей день

  • Сьогодні забороняється лаятися, скандалити й вживати погані слова.
  • Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.
  • Не можна виносити з дому сміття в цей день

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро. Привітайте цих людей з днем ангела!

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