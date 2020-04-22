Свято 22 квітня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Яке сьогодні свято. 22 квітня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святого Евпсихія, в народі цей день називають Вадим - Отомкни Джерела, в язичництві - Лельник. У цей день прийнято було набирати цілющу воду, наші предки вірили, що вона має цілющу силу.

З раннього ранку необхідно було відправиться до джерела, бажано до того, яке знаходиться ближче до людини. Чим раніше людина прийде до джерела, тим краще для неї. Кажуть, що незаймана вода має ще більш дивні властивості, вона може створити диво.

Головні прикмети цього дня

Якщо у цей день зацвіла кульбаба - це вірна ознака того, що весна все-таки прийшла,

Якщо погода вітряна, та ще й весь день видався дощовим - рік обіцяє бути врожайним,

Якщо погоду 22 квітня не можна назвати хорошою, значить, літо може бути сухим.

Якщо в гніздах яєць менше ніж зазвичай, буде неврожайним.

Вітер і туман – до урожайного року.

Багато соку у берези – до прохолодного і дощового літа.

Рано півні заспівали – до зміни погоди.

Сині хмари – до дощової і теплої погоди.

Що не можна робити в цей день

В цей день слід уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день.

Не можна нікому заздрити. Якщо ви сглазите людини, то вроки повернеться до вас бумерангом.

Не можна в цей день планувати великі покупки, інакше вони дуже швидко зіпсуються, перенесіть покупки речей на інший день.

Категорично заборонено мати порожній холодильник у цей день, в іншому випадку доведеться голодувати ще сорок днів.

Іменинники цього дня: Антон, Вадим.