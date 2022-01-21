Свято 21 січня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

У народі також відзначали в цей день свято провід коляд, розданий, бо завершувався цикл Святок після Різдва - або Василини зимові, і дата вважалася вдалою для лікування трясучки і застарілої лихоманки.

Блаженний Григорій прийняв чернечий образ від преподобного Феодосія близько 1064 року і залишився в Печерському монастирі, де незабаром прославився молитовним даром та іншими чеснотами.

Чернець також міг творити чудеса - як свідчать церковні перекази, одного разу він молитвою до Господа змусив злодіїв, які проникли в його келію заради поживи, заснути на п'ять днів. Інший раз зловмисники вирішили вкрасти плоди дерев в саду Григорія, але застигли як кам'яні на дві доби. Щоразу блаженний прощав злочинців, які після покаяння добровільно залишалися в монастирі виконувати різні роботи. Втретє лихі люди вирішили обдурити старця і посміятися над ним, намагаючись виманити у нього подарунки, які нібито повинні врятувати від смерті товариша. І трапилася так, що вигадана загроза загибелі насправді відбулася в той же вечір і тим способом, як вони і нафантазували - через повішення.

Блаженний одного разу на березі Дніпра зустрів воїнство князів Ростислава Всеволодовича та Володимира Мономаха, які зібралися в похід проти половців. Ростиславові зброєносці стали глумитися над старцем, а Григорій прозрів, що вони близькі до смерті і сказав, що ті незабаром потонуть. Князь Ростислав прийняв пророцтво за загрозу, розгнівався і наказав втопити ченця. Це сталося в 1093 році. Біля Триполя князі перейшли річку Стугну і вступили зі своїми полками в битву з половцями і не здолали їх, але втекли від ворогів. Тоді Володимир під час втечі переправився через річку. Ростислав же з усім своїм воїнством потонув у ній.

Чудотворні мощі преподобного Григорія зберігаються в Ближніх печерах в Києво-Печерському монастирі - як оповідає "Патерик Печерський", тіло ченця на третій день після утоплення в Дніпрі дивом виявилося в його замкнутій келії.

У день пам'яті преподобномученика 21 січня і до закінчення Святок за народними традиціями суворо заборонялося виконувати будь-яку роботу - особливо до темна - інакше можна було накликати на себе біду і невдачу.

Також дата вважалася нещасливою для початку подорожей, тому в дорогу по можливості відправлялися в інший день.

За звичаями тривали святкові гуляння, і на столах православних ще залишалися м'ясні страви.

Головні прикмети 21 січня

Якщо сьогодні запітніли вікна в будинках, то чекай швидку відлигу;

Якщо південний вітер в цей день дме, то літо буде дощове з частими грозами;

Якщо день сонячний і ясний - серпень буде жаркий і сухий;

Коли хуртовина почалася сьогодні, то чекали посилення негоди найближчим часом.

Іменини святкують Євген, Григорій, Сидір, Юліан, Омелян, Антон, Агнеса, Ярослава, Домна, Василиса.