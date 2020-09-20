Свято 20 вересня: що категорично не можна робити, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 20 вересня православні християни вшановують пам'ять святого праведника і мученика Созонта, а в народі свято відоме як Луків день - через початок збирання цибулі на городах. Раніше вірили, що в цю дату можна розпізнати погоду взимку, а також пращури дотримувалися особливих правил, щоб не захворіти всією родиною з початком холодів.

Як свідчать церковні перекази, пастух Созонт, який жив у Малій Азії в IV столітті, після явлення уві сні Спасителя став ревним поборником християнства і віддав життя, захищаючи Віру. Мученик розбив золотого язичницького ідола і пожертвував собою, рятуючи засуджених на страту одновірців. Созонта спалили живцем після тортур у 304 році.

На землях України на Луків день селяни бралися за збір цибулі, який зазвичай тривав близько тижня. Крім збору, було прийнято також продавати ці овочі на базарах.

Вважалося, що для зміцнення здоров'я і щоб відвести хвороби з початком осінніх холодів, 20 вересня обов'язково потрібно скуштувати цибулину.

З цибулі також робили зв'язки, заплітали з неї коси й розвішували в хаті - знову ж для зміцнення здоров'я всіх членів родини, та щоби вилікувати хвороби.

Головні прикмети цього дня

Якщо 20 вересня на цибулинах багато лушпиння - зима буде морозною.

Якщо сьогодні в небі білі хмари пливуть - чекай на негоду вже скоро.

Якщо шишки на хвойних деревах ростуть низько, значить незабаром вдарять морози, а якщо ж ростуть високо - зима буде пізньою.

Якщо сьогодні в хату ввечері заходить в гості чоловік, то принесе з собою і захист для всіх домочадців від недуг на цілий рік.

Що не можна робити в цей день

Суворо заборонялося на Луків на день робити подарунки дітям, а особливо ляльок дівчаток - це могло принести їм безпліддя в майбутньому.

Сватання 20 вересня обіцяло нареченому або просто відмову, або нещасливе сімейне життя з постійними сварками.

Давати гроші в борг у цей день також вважалося поганим знаком і могло призвести до втрати великої суми чи позбавити сім'ю достатку.

Раніше ми розповідали про свята жовтня і скільки будемо відпочивати, а також коли відзначати День вчителя, та на яку дату випадає додатковий вихідний в Україні.