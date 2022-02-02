Свято 2 лютого: всі прикмети дня, що не можна робити, у кого іменини

2 лютого всі православні святкують Євфимія Великого. Святий володів даром пророцтва, допомагав впоратися від всіляких бід, виганяв бісів і зцілював людей від хвороб.

Всі традиції, прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Основним джерелом відомостей про Євфимія Великого є його житіє, написане Кирилом Скіфопольським, якого вважають "одним з кращих агіографів по жвавості викладу", відзначаючи, що він "володіє справжніми якостями історика".

Євфимій народився в римській провінції Малої Вірменії, в місті Мелітена. У три роки позбувся батька і на прохання матері був прийнятий на виховання єпископом Мелітенським Отрієм, який хрестив його і провів через всі ступені церковних посад, доручивши після нагляд за навколишніми монастирями.

У віці двадцяти восьми років Євфимій відправився в паломництво в Єрусалим і після поклоніння святиням відправився до місцевих відлюдників. Там він вважав за краще жити в затворі, виходячи з нього тільки щосуботи.

Одного разу сталося те, що шокувало всіх: Євфимій зцілив сина арабського Патріарха, який прийняв хрещення з ім'ям Петро. Звістка про це привернуло безліч людей, які шукали настанови і зцілень.

Народні прикмети на Євфимія Великого

Якщо почалася хуртовина, то бути їй весь тиждень.

У цей день втратити рукавицю - до бідності, порізати руку – до хвороби близької людини.

Якою погода буде в цей день, такий же залишиться і на Масляну.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна залишати вдома сміття і тріснутий посуд.

Не рекомендується піднімати з землі дрібні монети - інакше жити будеш в злиднях.

Намагайтеся не співати після заходу сонця, щоб уникнути нещастя.

Не перебирайте 2 лютого крупу, інакше будуть конфлікти.

Іменини в цей день відзначають Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій і Петро.

До речі, сни з 1 на 2 лютого завжди вважалися віщими, тому постарайтеся не забути про них.