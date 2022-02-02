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Свято 2 лютого: всі прикмети дня, що не можна робити, у кого іменини

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Середа 02 лютого 2022 05:21
Свято 2 лютого: всі прикмети дня, що не можна робити, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

2 лютого всі православні святкують Євфимія Великого. Святий володів даром пророцтва, допомагав впоратися від всіляких бід, виганяв бісів і зцілював людей від хвороб.

Всі традиції, прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Основним джерелом відомостей про Євфимія Великого є його житіє, написане Кирилом Скіфопольським, якого вважають "одним з кращих агіографів по жвавості викладу", відзначаючи, що він "володіє справжніми якостями історика".

Євфимій народився в римській провінції Малої Вірменії, в місті Мелітена. У три роки позбувся батька і на прохання матері був прийнятий на виховання єпископом Мелітенським Отрієм, який хрестив його і провів через всі ступені церковних посад, доручивши після нагляд за навколишніми монастирями.

У віці двадцяти восьми років Євфимій відправився в паломництво в Єрусалим і після поклоніння святиням відправився до місцевих відлюдників. Там він вважав за краще жити в затворі, виходячи з нього тільки щосуботи.

Одного разу сталося те, що шокувало всіх: Євфимій зцілив сина арабського Патріарха, який прийняв хрещення з ім'ям Петро. Звістка про це привернуло безліч людей, які шукали настанови і зцілень.

Народні прикмети на Євфимія Великого

  • Якщо почалася хуртовина, то бути їй весь тиждень.
  • У цей день втратити рукавицю - до бідності, порізати руку – до хвороби близької людини.
  • Якою погода буде в цей день, такий же залишиться і на Масляну.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна залишати вдома сміття і тріснутий посуд.
  • Не рекомендується піднімати з землі дрібні монети - інакше жити будеш в злиднях.
  • Намагайтеся не співати після заходу сонця, щоб уникнути нещастя.
  • Не перебирайте 2 лютого крупу, інакше будуть конфлікти.

Іменини в цей день відзначають Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій і Петро.

До речі, сни з 1 на 2 лютого завжди вважалися віщими, тому постарайтеся не забути про них.

Раніше ми писали, які свята відзначатимуться українцями в лютому 2022, скільки пісних і поминальних днів нас чекає.

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