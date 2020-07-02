ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 2 липня: що не можна робити і головні прикмети

STYLERЖиття    02.07.2020 - 06:01
Свято 2 липня: що не можна робити і головні прикмети
Свято 2 липня (колаж РБК-Україна)

В цей день всі прикмети пов'язані з бджолами

Яке сьогодні свято. 2 липня 2020 року у народі відзначається День Зосими. Наші предки вважали, що саме з 2 липня починається найсильніша спека.

З цього часу починалося дозрівання хлібів і активна стадія заготовляння сіна для худоби. Також 2 липня бджоли починали запасати мед. До речі, бджоли в давнину вважалися посланцями Бога. Слов'яни наділяли бджіл такою надзвичайною силою за їх здатності давати людині віск, з якого виробляли свічки. Прикмети дня також пов'язані з цими комахами: якщо бджоли летять у вулики – до дощу, а якщо сидять по стінах – буде спека.

Іменинники – Іван, Зосим, Марія, Олександр.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо у цей день бджоли ховаються у вулик – буде негода.
  • Бджоли на Зосиму сонні – варто чекати на похолодання.
  • Бджоли сидять на стінках вуликів – день буде спекотним.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна переїдати, особливо тваринну їжу.
  • Сумувати та злитися. Це не той день, який можна витратити на негативні емоції.
  • Брати і давати в борг.
  • Не можна в цей день сваритися з сусідами.

Як ми раніше повідомляли, українців в липні чекає максимальна кількість робочих днів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся