Свято 2 липня: що не можна робити і головні прикмети

В цей день всі прикмети пов'язані з бджолами
Яке сьогодні свято. 2 липня 2020 року у народі відзначається День Зосими. Наші предки вважали, що саме з 2 липня починається найсильніша спека.
З цього часу починалося дозрівання хлібів і активна стадія заготовляння сіна для худоби. Також 2 липня бджоли починали запасати мед. До речі, бджоли в давнину вважалися посланцями Бога. Слов'яни наділяли бджіл такою надзвичайною силою за їх здатності давати людині віск, з якого виробляли свічки. Прикмети дня також пов'язані з цими комахами: якщо бджоли летять у вулики – до дощу, а якщо сидять по стінах – буде спека.
Іменинники – Іван, Зосим, Марія, Олександр.
Як ми раніше повідомляли, українців в липні чекає максимальна кількість робочих днів.
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Автор: Людмила Жукова