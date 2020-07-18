ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Свято 18 липня: що не можна робити і головні прикмети

Субота 18 липня 2020 06:34
Свято 18 липня: що не можна робити і головні прикмети
Свято 18 липня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

В цю дату святкують День Афанасія

Яке сьогодні свято. 18 липня церква відзначає день Афанасія Афонського. У народі цей день називали Місячне свято, через те, що вплив місяця найбільш великий.

Наші предки в цей день намагалися виконати якомога більше роботи вдень, щоб увечері присвятити себе відпочинку.

Вечір і ніч потрібно присвятити побудови планів на майбутнє, потрібно визначитися зі своєю метою, мрією і бажаннями, які хочеться втілити в життя.

Прикмети на 18 липня кажуть, що може бути досить просто думати про те, чого хочеш, і воно скоро збудеться. Але якщо використовувати методи візуалізації, медитацію, цілепокладання та складання списку бажань, то шанс, що вони здійсняться, в рази підвищується.

Іменинники – Анна (Ганна), Афанасій, Варвара, Єлизавета, Кирило та Сергій.

Головні прикмети дня

  • якщо на Афанасія місяць грає – до хорошого врожаю;
  • ясний місяць обіцяє теплу осінь;
  • жовті хмари – до дощу.

Що категорично не можна робити в цей день

  • Не можна брехати, розкривати свої і чужі секрети,
  • Обговорювати інших людей - це загрожує вкрай неприємними наслідками.
  • Не можна робити ремонт.

Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще одне нове свято.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся