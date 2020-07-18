Свято 18 липня: що не можна робити і головні прикмети

Свято 18 липня (колаж РБК-Україна)

В цю дату святкують День Афанасія

Яке сьогодні свято. 18 липня церква відзначає день Афанасія Афонського. У народі цей день називали Місячне свято, через те, що вплив місяця найбільш великий.

Наші предки в цей день намагалися виконати якомога більше роботи вдень, щоб увечері присвятити себе відпочинку.

Вечір і ніч потрібно присвятити побудови планів на майбутнє, потрібно визначитися зі своєю метою, мрією і бажаннями, які хочеться втілити в життя.

Прикмети на 18 липня кажуть, що може бути досить просто думати про те, чого хочеш, і воно скоро збудеться. Але якщо використовувати методи візуалізації, медитацію, цілепокладання та складання списку бажань, то шанс, що вони здійсняться, в рази підвищується.

Іменинники – Анна (Ганна), Афанасій, Варвара, Єлизавета, Кирило та Сергій.

Головні прикмети дня

якщо на Афанасія місяць грає – до хорошого врожаю;

ясний місяць обіцяє теплу осінь;

жовті хмари – до дощу.

Що категорично не можна робити в цей день

Не можна брехати, розкривати свої і чужі секрети,

Обговорювати інших людей - це загрожує вкрай неприємними наслідками.

Не можна робити ремонт.

Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще одне нове свято.