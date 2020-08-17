Свято 17 серпня: що заборонено робити в цей день, головні прикмети

17 серпня православні вшановують пам'ять святої Євдокії
Яке сьогодні свято. 17 серпня віряни вшановують пам'ять мучениці Євдокії Римлянині. У народі відзначають день Явдохи Малинівки. Також існують і інші її прізвиська - Огірочниця, Сіногнійка.
Євдокія народилася в Римі і її виховували християни. Коли перський цар Сапор наказав схопити всіх людей з християнською вірою, то була схоплена і Євдокія. Її посадили в ув'язнення.
Але під час ув'язнення вона не сиділа склавши руки, а підтримувала інших в'язнів, багато з яких завдяки її проповідям змогли пережити страшні тортури. Коли цар про це дізнався, то наказав піддати її жорстоким тортурам і стратити.
Люди вважали, що, починаючи з цього дня в лісі поспіває малина. Також жінки збирали огірки, тому що пізніше вони вже не ростуть. Крім того, люди ховали сіно через дощі.
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