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Свято 17 серпня: що заборонено робити в цей день, головні прикмети

Автор: Styler

17 серпня православні вшановують пам'ять святої Євдокії

Яке сьогодні свято. 17 серпня віряни вшановують пам'ять мучениці Євдокії Римлянині. У народі відзначають день Явдохи Малинівки. Також існують і інші її прізвиська - Огірочниця, Сіногнійка.

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Євдокія народилася в Римі і її виховували християни. Коли перський цар Сапор наказав схопити всіх людей з християнською вірою, то була схоплена і Євдокія. Її посадили в ув'язнення.

Але під час ув'язнення вона не сиділа склавши руки, а підтримувала інших в'язнів, багато з яких завдяки її проповідям змогли пережити страшні тортури. Коли цар про це дізнався, то наказав піддати її жорстоким тортурам і стратити.

Люди вважали, що, починаючи з цього дня в лісі поспіває малина. Також жінки збирали огірки, тому що пізніше вони вже не ростуть. Крім того, люди ховали сіно через дощі.

Що не можна робити 17 серпня

  • Сьогодні не можна брати гроші в борг, тому що в будинку не буде матеріального добробуту;
  • Якщо не хочете, щоб удача відвернулася від вас, тоді нічого не продавайте в цей день;
  • Не потрібно починати нові справи. Сьогодні краще приділити час старим невирішеним питанням.

Головні прикмети дня

  • Яка погода буде в цей день - таким буде і листопад;
  • Якщо сьогодні дощитиме, то все неприбране сіно згниє;
  • Люди говорили, що на Євдокію криві огірки виростають, тому урожай краще зібрати раніше.

Нагадаємо, з'явився новий календар вихідних і святкових днів у 2021 році.

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