Свято 17 серпня: що заборонено робити в цей день, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 17 серпня віряни вшановують пам'ять мучениці Євдокії Римлянині. У народі відзначають день Явдохи Малинівки. Також існують і інші її прізвиська - Огірочниця, Сіногнійка.

Євдокія народилася в Римі і її виховували християни. Коли перський цар Сапор наказав схопити всіх людей з християнською вірою, то була схоплена і Євдокія. Її посадили в ув'язнення.

Але під час ув'язнення вона не сиділа склавши руки, а підтримувала інших в'язнів, багато з яких завдяки її проповідям змогли пережити страшні тортури. Коли цар про це дізнався, то наказав піддати її жорстоким тортурам і стратити.

Люди вважали, що, починаючи з цього дня в лісі поспіває малина. Також жінки збирали огірки, тому що пізніше вони вже не ростуть. Крім того, люди ховали сіно через дощі.

Що не можна робити 17 серпня

Сьогодні не можна брати гроші в борг, тому що в будинку не буде матеріального добробуту;

Якщо не хочете, щоб удача відвернулася від вас, тоді нічого не продавайте в цей день;

Не потрібно починати нові справи. Сьогодні краще приділити час старим невирішеним питанням.

Головні прикмети дня

Яка погода буде в цей день - таким буде і листопад;

Якщо сьогодні дощитиме, то все неприбране сіно згниє;

Люди говорили, що на Євдокію криві огірки виростають, тому урожай краще зібрати раніше.

Нагадаємо, з'явився новий календар вихідних і святкових днів у 2021 році.