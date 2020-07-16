Свято 16 липня: що не можна робити, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 16 липня 2020 року відзначається Маків день, або Мокій. Вважалося, що це нещасливий день, тому сьогодні не варто починати ніяких справ. На Маків день збирали насіння маку і намагалися закінчити косовицю, адже попереду були дощі.

Ще одна назва свята 16 липня – Стожари. Саме так слов'яни називали скупчення Плеяди, яка перебувала в сузір'ї Тельця. Поява його обіцяло удачу мисливцям, інакше в ліс, навпаки, не варто вирушати, бо видобутку не буде. З особливою повагою слов'яни ставилися до зірок, оскільки вважали, що це ангели запалюють світло у вікнах своїх будинків (не тільки 16 липня) і дивляться на людей з небес.

В цей день краще не починати нічого нового і бути обережним. Православна церква в цей день вшановує пам'ять святих мучеників Мокія і Марка, що постраждали за віру в Христа в VI столітті.

День ангела цього дня святкують– Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк (Марко), Никодим, Олександр, Філіп (Пилип).

Головні прикмети цього дня

Грім під час грози не стихає – негода буде тривалою.

Комарі і мошки в'ються колами – погода буде ясною протягом усього тижня.

Собака на Мокія багато спить і мало їсть – буде погана погода.

Що не можна робити в цей день

Не починайте нічого нового у цей день.

Будьте обережні у справах.

Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще одне нове свято.