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Свято 15 вересня: що строго не можна робити, всі прикмети

Автор: Styler

В день 15 вересня існує ряд прикмет і звичаїв

Яке сьогодні свято. В цю дату християни вшановують праведника Мамонтія, а також батьків мученика Феодота і Руфіна. В народі свято називали День Мамонтія, або Мамонт Овчарник, Козячий рід, а ще Федот і Руфіна. Наші предки присвячували день догляду за вівцями і козами (Мамонт за церковними переказами вважається покровителем цих тварин), готували багаті частування з головними стравами, проводили особливі обряди і дотримувалися певних правил, щоб не накликати на себе хвороби і невдачі.

У День Мамонтія заборонялося виганяти худобу з двору на пасовище, інакше тваринам погрожували хвороби. Також вважалося, що 15 вересня в траві багато змій, особливо біля води, і вони могли вкусити не тільки кіз та овець, але й нападали на людей, тому в цей день не ходили босоніж.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода на Мамонтія буде, така й всю осінь протримається;
  • Якщо на Вівчарника буде червоний захід сонця, то незабаром прийдуть морози;
  • Якщо у цей день піде дощ, що восени опадів буде мало;
  • Хто в День Мамонтія купить що-небудь, то незабаром позбудеться цієї речі.

Що не можна робити в цей день

  • Їсти молочні продукти. Бо Мамонтій вважається покровителем кіз і корів, краще утриматися від вживання продуктів, пов'язаних з ними. Інакше можеш накликати на себе нещастя.
  • Відмовляти в допомозі.
  • Байдикувати.
  • Нити і скаржитися.

Як ми раніше повідомляли, осіннє рівнодення в 2020 році настане 22 вересня о 14 годині 31 хвилині за київським часом.

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