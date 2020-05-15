День Бориса та Гліба: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

В цей день відзначаються свято Бориса і Гліба
Яке сьогодні свято. 15 травня 2020 року відзначається день святих Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира, який охрестив Русь.
Зазвичай у цей день наші пращури закінчували сіяти зернові культури. Вірили, що спів солов'я 15 травня передвіщає настання літа.
Іноді цей день називали також "бариш-день", а святого Бориса — баришником. Купці бурхливо святкували його пам'ять в надії отримувати за це прибутки протягом всього року. Успішний рік обіцяв вдалий продаж чого-небудь у цей день.
Раніше було дуже багато прикмет, які були пов'язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки та гарбузи. Для врожаю овочів, 15 травня перед посівом заривали в землю перст.
Сьогодні іменини святкують: Ніна, Тамара, Макар.
Раніше ми писали, як називати дітей в 2020 році за церковним календарем, щоб діти росли здоровими і щасливими.