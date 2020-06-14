Свято 14 червня: головні традиції, що категорично заборонено робити

Яке сьогодні свято. 14 червня християни вшановують пам'ять пророка Єлисея. Святий пророк Єлисей жив у IX столітті до Різдва Христового, був родом з селища Авелмаум, поблизу Йордану. За господнім наказом був покликаний до пророчого служіння святим Іллею пророком Божим. Також в цей день в народі відзначають день Устина і Харитона. Які традиції та заборони цього дня в народі й православ'ї – читайте нижче.

Пророк Єлисей був сином Сафата — заможного орача. За призовом Іллі-пророка спочатку став його помічником в рік воцаріння Єгу, а потім після чудесного вознесіння свого вчителя живим на небо — самостійним пророком. Авторитет Єлисея визнавав цар Юдеї Йосафат, який з ним радився. Ставши ревним послідовником свого вчителя, пророка Іллі, Єлисей пророкував понад 65 років, при шести царях ізраїльських, викриваючи їхню злостивість і схильність до ідолопоклонства.

Єлисей помер у глибокій старості, у віці близько 100 років: він виступив на пророче служіння за царя Ахава — близько 900 року до н. е.., а помер за царя Іоасе, в тридцятих роках IX ст. до н. е.

Прикмети на 14 червня

14 червня вранці ясно — буде хороший урожай ярих.

На Устина вітер із заходу — незабаром погіршиться погода.

Дощ 14 червня обіцяє хороший врожай льону і конопель.

Що категорично не можна робити

У давнину вірили, що цей день не можна ходити на город, бо неодмінно буде пожежа.

В цей день не можна мити голову, бо накличете собі неприємності на роботі.

Що можна робити 14 червня

Жінки намагалися провести цей день разом з коханою людиною, тому що вважали, що Устин віддячить за це, і пара ніколи не розлучиться.

Також у цей день прийнято було займатися домашніми справами.

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