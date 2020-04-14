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Свято 14 квітня: всі табу дня, головні прикмети

STYLERЖиття    14.04.2020 - 06:01
Свято 14 квітня: всі табу дня, головні прикмети
Свято 14 квітня (Колаж РБК-Україна)

14 квітня народний календар відзначає день Марії — покровительки жінок, що каються.

Яке сьогодні свято. 14 квітня православні християни відзначають великий день - це Великий вівторок і День Марії Єгипетської. За церковним календарем вшановується свята Марія Єгипетська. Свята була покровителькою жінок і цей день вважається жіночим святом. Наші предки вірили, що в цей світлий день кожна заміжня жінка може привернути щастя в свій шлюб.

З цією метою також відмивали вхідні двері водою з доданим до неї вином і медом. До кінця другої квітневого тижня активно розливалися ріки виходили з берегів. Час вважався неприйнятним для рибної ловлі та походів у ліс.

Прикмети на 14 квітня:

  • Якщо розливалося в Мар'їн день багато води - готуйтеся до хорошого сінокосу і разнотравью.
  • Якщо в ніч на 14 квітня небо було ясним, чистим і зоряним, то очікувалося добрий і щедрий урожай, а нічне небо, затягнуте хмарами, віщувало теплу погоду на наступний день.
  • Якщо тварини голосно кричать - буде негода.
  • Якщо у цей день гримить гроза - літо належало посушливе.
  • Якщо глухі удари грому стали чутні тільки до вечора цього дня - буде тепла погода.
  • Блискавки, блискучі без гуркоту грому, обіцяли спекотне і сухе літо.
  • Якщо сині хмари пливуть по небу - буде тепла і волога погода.
  • Якщо бджоли в цей день вилітали з вуликів і кружляли над ними дружним роєм, очікували ранню весну.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Не можна лаятися з сім'єю — хтось посвариться, той вже не помириться;
  • Не можна проводити день далеко від сім'ї, а то шляхи більше не перетнуться;
  • Не можна сваритися, сваритися, лаятися, лихословити і обмовляти.

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