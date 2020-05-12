Свято 12 травня: всі прикмети дня, що не можна робити

Православна церква в цей день вшановує дев'ять святих мучеників Кизичеських
Яке сьогодні свято. 12 травня 2020 року християни вшановують пам'ять мучеників Кизичеських. Це кілька християнських святих, які в III столітті проповідували в малайзійському місті Кізік і прийняли там мученицьку смерть. Місто Кізік знаходилося в Малій Азії на березі протоки Дарданелли.За життя апостола Павла тут почала поширюватися християнська віра, але через гоніння на християн навіть в кінці III століття місто продовжувало залишатися язичницьким.
Дев'ять мучеників, різних професій і віків, прагнули повернути в християнство жителів Кізіка. Їх схопили і відвели на суд до правителя міста, довго мучили, а потім стратили. Тіла мучеників поховали за містом. Християни знайшли останки і поховали їх у храмі.
У цей день звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих. Наші предки лікувалися 12 травами і молитвами.
Сьогодні іменини відзначають: Арсеній, Василь, Іван.
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