Свято 12 липня: що категорично заборонено робити, історія та прикмети дня

Свято 12 липня (фото: РБК-Україна)

В цей день відзначають день Петра

Яке сьогодні свято. 12 липня 2020 року православні відзначають день Петра. Повна назва - День святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла.

Згідно з церковним переказом, святі апостоли Петро та Павло прийняли святе мучеництво в один день. Апостол Петро був розіп'ятий головою вниз, апостол Павло, як римський громадянин, не міг бути страчений на хресті, і йому відтяли голову.

День смерті апостола Павла співпадає з днем смерті апостола Петра. Про те, що страта апостолів передувала одна одній повідомляє Блаженний Августин.

Петрів день - проводи весни і зустріч "червоного літа". Існував звичай на день Петра влаштовувати "гулянки Петрівки", водити хороводи і гойдатися на гойдалці. Іноді затівали ігри: хлопці ходили серед дівчат, закривши обличчя хустками. Тій, що вгадувала свого, передбачалося незабаром зіграти своє весілля.

Головні традиції і прикмети цього дня:

В цей день традиційно прийнято влаштовувати сімейні святкові обіди або проводити час, спілкуючись з близькими на природі;

Якщо на Петра дощ - врожай буде хороший;

Щоб зустрічати день Петра у чистоті, рекомендується прибрати будинок;

Головні заборони дня:

Не можна сваритися, лаятися, допускати злі думки, робити непристойні вчинки;

Не можна їсти м'ясо і жирну їжу;

У цей день також варто відмовитися від алкоголю.

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