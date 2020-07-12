Свято 12 липня: що категорично заборонено робити, історія та прикмети дня

В цей день відзначають день Петра
Яке сьогодні свято. 12 липня 2020 року православні відзначають день Петра. Повна назва - День святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла.
Згідно з церковним переказом, святі апостоли Петро та Павло прийняли святе мучеництво в один день. Апостол Петро був розіп'ятий головою вниз, апостол Павло, як римський громадянин, не міг бути страчений на хресті, і йому відтяли голову.
День смерті апостола Павла співпадає з днем смерті апостола Петра. Про те, що страта апостолів передувала одна одній повідомляє Блаженний Августин.
Петрів день - проводи весни і зустріч "червоного літа". Існував звичай на день Петра влаштовувати "гулянки Петрівки", водити хороводи і гойдатися на гойдалці. Іноді затівали ігри: хлопці ходили серед дівчат, закривши обличчя хустками. Тій, що вгадувала свого, передбачалося незабаром зіграти своє весілля.
Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще одне нове свято.