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Яке свято 11 липня і що суворо заборонено в переддень Петра й Павла

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Понеділок 11 липня 2022 06:00
Яке свято 11 липня і що суворо заборонено в переддень Петра й Павла Фото: Яке свято 11 липня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

11 липня 2022 року за церковним календарем вшановують пам'ять Кіра та Іоанна. У народі цей день називали Кропив'яним заговінням, і він має особливі традиції, пов'язані з кропивою. Також сьогодні останній день Петрового посту.

Що можна й не можна робити у свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.

Традиції цього дня, що треба зробити

Раніше 11 липня наші предки збирали кропиву і робили з неї відвари, готували перші страви. Вважалося, що це - останній день, коли рослина має цілющу силу. Крім супу з кропиви готували салати, начинки для пиріжків, її квасили і солили.

Також з кропиви робили нитки, а згодом - полотна, ткали хрести. Вважалося, що такий оберіг лікує від хвороб.

Дівчата застосовували кропиву для краси - відвар рослини робив волосся міцніше і перешкоджав їх випаданню.

Крім того, рослині приписували містичні властивості. Насіння кропиви палили на вугіллі і пускали дим по оселі, щоб захистити її від "лихого ока".

Існує повір'я, що якщо в ніч з 11 на 12 липня знайти квітучий Петрів хрест і вирвати його з коренем, то вийде позбутися від будь-якої напасті.

Петрів хрест лускатий - дуже незвична рослина. Він зовсім не має зеленого листя і, відповідно, не здійснює фотосинтез. Поживні речовини рослина бере з коренів дерев, головним чином, грабу або вільхи.

Яке свято 11 липня і що суворо заборонено в переддень Петра й Павла

Фото: Петрів хрест (wikipedia)

Напередодні Петрова дня було прийнято довго не лягати спати і веселитися до самого ранку.

Також в переддень святкування Дня Петра і Павла 12 липня, закінчується Петрів піст, який почався 20 червня - у другий понеділок після Трійці.

У цей день дозволяється їсти їжу з рослинною олією і рибу, пити вино.

Що не можна робити 11 липня

  • Стригти маленьких дітей - може постраждати їхнє здоров'я.
  • Грати весілля - є ризик розлучитися з людиною.
  • Віддавати борг або позичати гроші - потребуватимете фінансів.
  • Робити хірургічну операцію - в іншому випадку її доведеться повторити.
  • Спати вдень - болітиме голова.
  • Сваритися, інакше суперечка затягнеться надовго, конфліктувати без приводу.
  • Виливати питну воду - до нещастя.
  • Купувати мед - він може зіпсуватися.

Важливі прикмети свята

  • Погода безвітряна, а ліс шумить - до дощу.
  • Якщо в цей час почався ранній листопад, то у вересні всі дерева будуть стояти без листя.
  • Стара кішка починає грати - бути дощу.

Побачити напередодні Петрового дня як "грає" ранкова зоря - на щастя.

А сон з 10 на 11 липня може збутися на третій день. Якщо цього не сталося, то не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 липня, пусте.

День ангела святкують люди з іменами:

Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Сергій.

Раніше синоптики розповіли, яка погода буде в липні 2022 в Україні.

Також ми писали про всі вихідні дні та свята липня 2022.

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