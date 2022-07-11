Яке свято 11 липня і що суворо заборонено в переддень Петра й Павла
11 липня 2022 року за церковним календарем вшановують пам'ять Кіра та Іоанна. У народі цей день називали Кропив'яним заговінням, і він має особливі традиції, пов'язані з кропивою. Також сьогодні останній день Петрового посту.
Що можна й не можна робити у свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.
Традиції цього дня, що треба зробити
Раніше 11 липня наші предки збирали кропиву і робили з неї відвари, готували перші страви. Вважалося, що це - останній день, коли рослина має цілющу силу. Крім супу з кропиви готували салати, начинки для пиріжків, її квасили і солили.
Також з кропиви робили нитки, а згодом - полотна, ткали хрести. Вважалося, що такий оберіг лікує від хвороб.
Дівчата застосовували кропиву для краси - відвар рослини робив волосся міцніше і перешкоджав їх випаданню.
Крім того, рослині приписували містичні властивості. Насіння кропиви палили на вугіллі і пускали дим по оселі, щоб захистити її від "лихого ока".
Існує повір'я, що якщо в ніч з 11 на 12 липня знайти квітучий Петрів хрест і вирвати його з коренем, то вийде позбутися від будь-якої напасті.
Петрів хрест лускатий - дуже незвична рослина. Він зовсім не має зеленого листя і, відповідно, не здійснює фотосинтез. Поживні речовини рослина бере з коренів дерев, головним чином, грабу або вільхи.
Фото: Петрів хрест (wikipedia)
Напередодні Петрова дня було прийнято довго не лягати спати і веселитися до самого ранку.
Також в переддень святкування Дня Петра і Павла 12 липня, закінчується Петрів піст, який почався 20 червня - у другий понеділок після Трійці.
У цей день дозволяється їсти їжу з рослинною олією і рибу, пити вино.
Що не можна робити 11 липня
- Стригти маленьких дітей - може постраждати їхнє здоров'я.
- Грати весілля - є ризик розлучитися з людиною.
- Віддавати борг або позичати гроші - потребуватимете фінансів.
- Робити хірургічну операцію - в іншому випадку її доведеться повторити.
- Спати вдень - болітиме голова.
- Сваритися, інакше суперечка затягнеться надовго, конфліктувати без приводу.
- Виливати питну воду - до нещастя.
- Купувати мед - він може зіпсуватися.
Важливі прикмети свята
- Погода безвітряна, а ліс шумить - до дощу.
- Якщо в цей час почався ранній листопад, то у вересні всі дерева будуть стояти без листя.
- Стара кішка починає грати - бути дощу.
Побачити напередодні Петрового дня як "грає" ранкова зоря - на щастя.
А сон з 10 на 11 липня може збутися на третій день. Якщо цього не сталося, то не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 липня, пусте.
День ангела святкують люди з іменами:
Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Сергій.
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