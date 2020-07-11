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Свято 11 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Автор: Styler

У народі 11 липня відзначається Кропивні заговини

Яке сьогодні свято. 11 липня 2020 року відзначається день Кропивних заговин. Наші предки вірили, що з цього дня кропива втрачає свою силу і цілющі властивості, а тому важливо встигнути наостанок приготувати на обід страви з листя кропиви.

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Головна прикмета дня: якщо зозуля не кує – до ранньої зими.

Сьогодні свої іменини відзначають Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Кір, Павло, Сергій.

11 липня це останній день нетривалого річного посту у християн. Цього дня не рано лягали спати після роботи на поле, а вшановували щедрість літа і його плоди. В деяких місцевостях влаштовували ігри та забави для молоді, співали спеціальні "петрівочки", які ще мало досліджені вченими, адже представляють унікальне явище календарно-обрядового циклу.

Головні прикмети дня

  • Коли достигають чорниці починай косити жито.
  • Якщо мокре літо осінь ясна
  • Якщо на сосні багато шишок добре вродить ячмінь.
  • Якщо ви помітили, що стара кішка починає гратися, то бути дощу.
  • Худоба збивається в купу до негоди.
  • Якщо голки будяка розм'якли й не колються - перед дощем.
  • Зозуля 11 липня замовкла – буде рання зима.
  • 11 липня впав перший лист, в серпні впаде два.
  • Якщо у цей день співав соловей, то осінь повинна була бути теплою.

Що не можна робити в цей день

  • В цю дату нікому не розповідайте свої сни - буде нещастя.

Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще одне нове свято.

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