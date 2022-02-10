RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Свято 10 лютого: що строго заборонено сьогодні робити, у кого іменини

Автор: Styler

10 лютого українці відзначають день Єфрема Сирина - християнського богослова і поета, одного з вчителів Церкви IV століття, який народився в місті Нізібії.

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

За сказанням, Єфрем Сирин був син від батьків благочестивих. Сам Єфрем Сирин називав себе людиною "невченою і малосмисленою", хоча його пізнанням дивувався навіть Василь Великий.

У творах самого Єфрема Сирина видно гарне знайомство з творами не тільки християнських вчених, а й з "еллінською мудрістю", з язичницькою міфологією і началами тодішнього природознавства. У своїх проповідях Єфрем Сирин нерідко говорить про користь знання і освіти, яке "вище багатства".

Число його творів, по Фотію, простягалося до 1000, не рахуючи складених ним і увійшли частково в богослужбове вживання молитов. Деякі з них були переведені на грецьку мову ще за життя.

У цей день також заведено відзначати іменини домовика. За народними уявленнями, без будинкового не може стояти жоден будинок. Як правило, якщо домовик показувався кому-небудь з домочадців, це обіцяло останньому хвороба або смерть.

В дане свято потрібно не тільки відвідати церкву, щоб помолитися, а й обов'язково задобрити домашній дух. Для цього існує безліч способів. Найпоширеніший - залишити блюдечко з молоком і печивом.

Головні прикмети цього дня

  • Нагодуйте будинкового 10 лютого - позбудетеся від багатьох неприємностей.
  • Густе повітря над лісом - до дощу і негоди.
  • Ліс почорнів - до відлиги.
  • Людям, народженим 10 лютого, домовик допомагає і всіляко оберігає від бід.

Що не можна робити в цей день

У народі вважалося, що домовик не любить сварок, сварливих і неакуратних людей. Їх він карає, лякаючи ночами і створюючи в будинку безлад: гасить у світ, розкидає посуд і ховає речі.

Також ні в якому разі не можна вбивати комах, що живуть в будинку. До слова, найкраще з будинковим ладнає саме кішка. Тому знущатися над нею не можна, зокрема на Єфрема варто віддячити тварині за допомогу.

Читайте також, 10 речей, які не варто дарувати на День святого Валентина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні