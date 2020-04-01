Свято 1 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 1 квітня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять мучеників Хрисанфа і Дарії. Святі жили в Римі в 3 столітті.

Брудною Дарину називають за те, що до цього дня вже активно тануть сніги. Весняні води заливають поля, двори, дороги — і скрізь стає, м'яко кажучи, не дуже чисто. З'являється бруд і навколо ополонок на річках.

Вважалося також, що в цей день прокидається домовик. Тому його, злого після довгого сну, потрібно було задобрити — пригостити хлібом і молоком і розвеселити невеликою виставою. Особливо сміливі намагалися домового обдурити — а для цього говорили один одному неправду. Взагалі 1 квітня було прийнято розігрувати один одного.

Також це День дурня (April Fools' Day або All Fool's Day) або День сміху — це міжнародне свято, яке відзначається в усьому світі 1 квітня. У цей день прийнято розігрувати рідних, друзів і просто знайомих, або жартувати над ними.

Іменини цього дня: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Головні прикмети цього дня:

Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.

Якщо у цей день йде дощ – влітку посухи не буде.

Якщо в цей день лежить сніг – літо буде поганим.

Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.

Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.

Що категорично не можна робити в цей день: