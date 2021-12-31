Ці святкові товари не можна брати із собою у літак: будьте обережні

У новорічно-різдвяний період багато мандрівників везуть із собою різноманітні подарунки. Однак, не усі знають, що можна брати їх з собою у салон літака.

Так, експерти вирішили нагадати туристам про список святкових речей, які не можна перевозити у ручній поклажі у літаку. Зазначається, що служба безпеки конфіскуватиме ці предмети, якщо хтось все ж візьме їх із собою.

Що не можна брати у літак

Хлопавки

Хлопавки в більшості випадків заборонено перевозити літаком. Однак, деякі авіакомпанії можуть зробити виняток та дозволити взяти запаковану коробку хлопавок, але тому що в них є невелика кількість пороху. До того ж вам доведеться покласти їх до валізи та віддати до багажного відділу.

Запаковані подарунки

Якщо ви везете подарунки для близьких, то не запаковуйте їх у святкову обгортку.

Все тому, що працівники служби безпеки можуть вимагати побачити вміст пакунків чи коробок, і тоді обгортку доведеться зняти.

Штопор

Так, штопор можна використати як зброю і співробітники точно конфіскують його з ручної поклажі. Однак, такі предмети можна перевозити у багажному відділенні.

Соуси

Різноманітні соуси та джеми не несуть загрози, але підпадають під обмеження кількості рідини, яку можна перевозити на борту літака.