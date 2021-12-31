ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці святкові товари не можна брати із собою у літак: будьте обережні

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 18:28
Ці святкові товари не можна брати із собою у літак: будьте обережні Що заборонено брати у літак (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У новорічно-різдвяний період багато мандрівників везуть із собою різноманітні подарунки. Однак, не усі знають, що можна брати їх з собою у салон літака.

Про це пише The Sun.

Так, експерти вирішили нагадати туристам про список святкових речей, які не можна перевозити у ручній поклажі у літаку. Зазначається, що служба безпеки конфіскуватиме ці предмети, якщо хтось все ж візьме їх із собою.

Що не можна брати у літак

Хлопавки

Хлопавки в більшості випадків заборонено перевозити літаком. Однак, деякі авіакомпанії можуть зробити виняток та дозволити взяти запаковану коробку хлопавок, але тому що в них є невелика кількість пороху. До того ж вам доведеться покласти їх до валізи та віддати до багажного відділу.

Запаковані подарунки

Якщо ви везете подарунки для близьких, то не запаковуйте їх у святкову обгортку.

Все тому, що працівники служби безпеки можуть вимагати побачити вміст пакунків чи коробок, і тоді обгортку доведеться зняти.

Штопор

Так, штопор можна використати як зброю і співробітники точно конфіскують його з ручної поклажі. Однак, такі предмети можна перевозити у багажному відділенні.

Соуси

Різноманітні соуси та джеми не несуть загрози, але підпадають під обмеження кількості рідини, яку можна перевозити на борту літака.

Раніше ми називали напої, які краще ніколи не замовляти у літаку.

Також ми писали, у який час доби найкраще летіти літаком.

Читайте РБК-Україна в Google News
чемодан Літак
LITE
Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався
Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався