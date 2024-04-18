Правозащитница Матвийчук даст публичное интервью в рамках выставки "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных"

Когда: среда, 24 апреля, 17:00

Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Вход свободен по подтвержденной регистрации в музее "Голоса мирных": https://forms.gle/VM7PzHHNv4T1xaqT9

Будем говорить о:

правозащитный аспект в контексте мемориализации текущей украинско-российской войны;

—вызовы и важность достижения послевоенной справедливости;

— продвижение в международной адвокации Украины за время полномасштабной войны и роль в нем задокументированных опытов войны;

— шансы Украины на перезагрузку системы международного права;

— то, почему знать и помнить важно — и на уровне тяглой индивидуальной и общественной памяти, и на уровне инструментов адвокации и международного права

Александра Матвийчук – правозащитница, которая работает над проблемами в Украине и регионе ОБСЕ. Возглавляет правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", координирует работу инициативной группы "Евромайдан SOS". Деятельность "Центра гражданских свобод" направлена на защиту прав человека и утверждение демократии в Украине и регионе ОБСЕ.

Инициативная группа "Евромайдан SOS" осуществляет мониторинг политических преследований в Крыму, документирование военных преступлений и преступлений против человечности во время гибридной войны на Донбассе, проводит международные кампании по освобождению политических заключенных РФ.

После начала новой вооруженной агрессии в феврале 2022 года Александра Матвийчук вместе с партнерами создала инициативу "Трибунал для Путина" с целью документирования международных преступлений по Римскому уставу Международного уголовного суда во всех регионах Украины, ставших объектами атак России.

В 2016 году получила награду "Защитница демократии" за "исключительный вклад в продвижение демократии и прав человека" от миссий ОБСЕ. В 2017 году стала первой женщиной, принявшей участие в Украинской программе для молодых лидеров Стэнфордского университета.

В 2022 году была награждена премией Right Livelihood Award и признана одной из 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times. В том же году "Центр гражданских свобод", возглавляемый Александром Матвийчуком, получил Нобелевскую премию мира.

Публичные интервью открывают цикл культурологических событий музея "Голоса мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами новых мероприятий в соцсетях фонда и на сайте музея https://civilvoicesmuseum.org/