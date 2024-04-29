Правозащитница Матвийчук дала интервью для музея "Голоса мирных"

В Киеве состоялось публичное интервью с Александрой Матвийчук - правозащитницей и главой "Центра гражданских свобод" - в рамках публичной программы выставки "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Модератором мероприятия стала Анастасия Платонова, культурный критик и куратор.

Говоря о важности достижения послевоенной справедливости, Александра вспоминает Нюрнбергский трибунал 1945-46 годов, осудивший главных военных преступников нацистской Германии и другие известные трибуналы. Но актуален ли именно такой трибунал для установления справедливости в Украине после войны?

"Югославский и другие не были трибуналами за то, что кто начал войны и начал убивать людей. Это трибуналы за то, что они убивали людей не по правилам войны. Единственный такой прецедент в истории человечества - это Нюрнбергский трибунал. Суд победителей над режимом, который упал. Мы же должны выводить справедливость из зависимости от того, как и когда закончатся войны.

Правозащитница отмечает, что люди понимают справедливость по-разному, поэтому нужно выработать комплексную стратегию достижения справедливости и соответствующую инфраструктуру под нее, чтобы работать на удовлетворение различных потребностей.

"Часть людей, переживших военные преступления, понимают справедливость как возможность увидеть своих обидчиков за решеткой, а часть - как возможность получить компенсации. Для некоторых это возможность узнать правду о том, что произошло с их самыми родными. А для кого это возможность быть публично выслушанной" , подтвердить: то, что с ним сделали, безнравственно и незаконно".

Александра объяснила, почему во время войны среди украинцев бушует недовольство друг другом, хотя, казалось бы, война должна объединять.

"Да, война как экзистенциальная угроза заставляет объединиться. С другой стороны, война сильно фрагментирует, делает линии разломов настолько эмоциональными, травматическими, что это может разорвать общество. Люди не могут дотянуться до россиян, поэтому начинают изливать ненависть друг на друга. нас есть угроза раскола по разным опытам: беженцы, люди на оккупированных территориях, бойцы ВСУ, люди в тылу. Эти линии проходят также внутри этих групп.

Вопрос, который беспокоит многих: как рядовые граждане страны-врага могут толеровать преступления, совершаемые россией в отношении украинцев? Александра привела пример.

"Журналист приехал в немецкий городок после Второй мировой войны. Там был концлагерь, где миллионы людей потеряли жизнь. Он спросил местных и они ответили: "Мы не знали, что происходит". Но вот он, концлагерь, нельзя не видеть, не ставить себе вопрос. Ему дали ответ: "А мы не смотрели в ту сторону".

Александра также была среди тех, кто способствовал принятию в Палате представителей США пакета помощи для Украины на $61 млрд, который был заблокирован более 6 месяцев. Правозащитница уверена — большие дела делаются руками всех приобщившихся.

"Каждый делал, что может. Я вспомнила, как у нас во время Революции Достоинства художники придумали серию плакатов. Один изображал каплю с подписью: "Я – капля в океане“. Это означало: да, я человек, я своими силами не могу сдвинуть бетонную стену. Но я знаю, что я не одна. Вместе мы капли в океане. А океаны могут двинуть стены. Без моих усилий ничего не изменится.

Наш враг — огромная военная машина с ядерным оружием и 140-миллионным населением. Что дает надежду в борьбе с таким монстром? Александра отвечает так:

"Я убеждена, что несмотря на то, что будущее неопределенно, оно никем заранее не написано, и мы сегодня должны сделать все, чтобы выгрызть то будущее, которое мы хотим для себя и для наших детей".

Публичные интервью продолжают цикл культурологических событий музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, направленных на сохранение памяти о войне.