Від правоохоронців вимагають перевірити діяльність Globalmoney на окупованих територіях

"Globalmoney зловили на тому, що компанія працює на окупованих Росією українських територіях, веде сторінку в забороненій соцмережі "Вконтакте" та консультує там представників "ЛНР" та "ДНР" щодо переведення коштів з українських банків до підсанкційних російських ВТБ та Qiwi. Втім, на своїй сторінці у Facebook компанія пише, що це все брехня та підступи конкурентів. А коли ти їм тикаєш носом, що на цій же сторінці Facebook ти й взяв їхні дописи про "Вконтакте" та про ВТБ, то вони мовчать та продовжують порушувати українські закони", - заявив правозахисник.

За його словами, з травня 2021 року в Україні діють санкції проти АТ "КІВІ Банк". Проте електронні гроші "ГлобалМані" досі можна обміняти на електронні гроші QIWI (емітент – АТ "КІВІ Банк"). Інструкції щодо аналогічних обмінів доступні й на інших ресурсах.

"Враховуючи інформацію про те, що міжнародна платіжна система "ГлобалМані" здійснює перекази коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою QIWI, це може становити ризики виникнення загроз національній безпеці України", - додав він.

Аронець наголошує, що наведені дані є достатніми підставами для перевірки діяльності ТОВ "Глобалмані" щодо дотримання вимог законів України, указів президента та нормативно-правових актів Національного банку.