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Як правильно підготувати дерева до зими: поради від експерта

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Середа 01 грудня 2021 18:23
Як правильно підготувати дерева до зими: поради від експерта Як доглядати взимку за деревами (flickr)
Автор: Тетяна Самарук

Дерева потребують особливої уваги та турботи взимку. Не потрібно нехтувати цим, адже це займе не так багато часу, а за ваші старання в новому році дерева не тільки порадують здоровим видом, а й рясним врожаєм.

Про те, як правильно підготувати дерева до зими, розповів у "Сніданку з 1+1" ландшафтний дизайнер Антон Козир.

Так, зараз останні дні перед морозами, коли є можливість допомогти деревам і захистити їх від прохолодної погоди.

Як допомогти дереву

З часом дерева втрачають свої гілки та страждають від різних хвороб. Тому потрібно огородити вікове дерево та поставити охоронний знак, щоб його не знищити та не забудували.

"Потрібно проводити цілий комплекс заходів починаючи від покращення аерації коріння, зменшити навантаження різних гілок", - каже фахівець.

Також є люди, які дупло в дереві заліплюють цементом. Так з віковими деревами чинити заборонено.

Важливо проводити комплекс робіт, який не зашкодить дереву:

  • Робити підпірки гілок;
  • Якщо є велике дупло, то потрібно його закрити сіткою, щоб не попадало сміття;
  • Обмежити паркування біля дерева. Адже тоді ущільнюється грунт і погіршується аерація коріння і не потрапляє волога.

За словами експерта, головне це не прибирати листя під деревами, адже це природньо і важливо для них.

Раніше ми повідомляли, що під Харковом сильний вітер звалив дерево.

Також ми писали, що у Києві дерево вбило молоду дружину священика Марію, маму чотирьох дітей.

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