Як правильно підготувати автомобіль до літа: цінні поради від досвідчених гуру

Будь-який автомобіль необхідно готувати до нового сезону. Це стосується не тільки заміни шин і перевірки масла. Необхідно також проходити регулярні техогляди та вчасно обслуговувати свого залізного коня.

Досвідчені фахівці розповіли, як правильно підготувати автомобіль до літа і про що забувати не слід. Про це пише Ukr.Media.

Заміна гуми. Дуже важливий момент і якщо ви з яких-небудь причин не зробили це до початку червня, то варто зайнятися цим питанням прямо зараз і терміново. Зимові шини перед оправленням в гараж - ретельно вимийте.

Диски та колодки. При заміні шин відразу перевірте гальмівні диски та колодки, можливо їм потрібна заміна.

Технічні рідини. Перевірити рідини в автомобілі буде не зайвим, оскільки в літній час ми більше їздимо і часто – на далекі відстані. Експерти радять замінити фільтри та масла. Якщо взимку ви використовуєте масло підвищеної в'язкості, то на літній період варто взяти інше і замінити масло у двигуні.

Охолодження двигуна. Влітку температура навколишнього середовища набагато вище, а це означає, що двигун повинен ідеально охолоджуватися. Потрібно перевірити й в разі потреби замінити антифриз, а також почистити радіатор від мошок, бруду і пилу.

Робота кондиціонера. Це потрібно зробити до того, як настане спека. Якщо він в порядку, то досить буде тільки його заправити фреоном. Якщо після заправки температура в салоні не падає, то варто відправитися на діагностику системи. Влітку без кондиціонера може бути досить некомфортно.

Двірник. Гумка на двірниках після зими та дощів може прийти в непридатність, особливо, якщо двірники часто примерзали до скла. Дощі часто супроводжують і літню погоду в Україні, тому варто обзавестися новими.