Як правильно зберігати продукти: скільки можуть "жити" крупи, цукор і сіль

Сіль, цукор, спеції

Сіль і цукор можуть зберігатися багато років, але є умова – герметичний контейнер і сухе місце. Спеції потрібно зберігати в спеціальних контейнерах, у сухому і темному місці, якомога далі від плити та радіаторів опалення. Від тепла спеції втрачають свої аромати. При правильному зберіганні спеції можуть зберігати всі смакові якості до 2 років.

Макарони та крупи

Крупи можна зберігати в ємностях з кераміки, скла і навіть пластика. Також – в полотняних мішечках, які попередньо вимочуються в соляному розчині та обробляються ретельно праскою.

Скільки можна зберігати крупи:

Рис до 1,5 років

Пшоно – 4 місяці

Гречка – 20 місяців

Манка – 14 місяців

Геркулес – 5 місяців

Макарони – 3 роки

Однак макарони повинні зберігатися в сухому місці та в герметичному контейнері. Температура в такому випадку не особливо важлива.

Борошно

Герметична банка з гумовими прокладками, які забезпечують щільне прилягання кришки або лляні мішечки, попередньо просочені в соляному розчині – ось що підійде для зберігання борошна. Борошно боїться сонця, вологи, перепадів температури та не любить сусідства з пахучими продуктами.