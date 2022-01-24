Як правильно їсти гречку: нутриціолог розкрила секрет

"Зелена гречка - це те ж зерно гречки, тільки без термообробки, за рахунок якої воно не втрачає вітаміни. Тому в зеленій гречці користі більше, ніж у звичайній коричневій. Корисна зелена гречка всім", - повідомила Юлія.

Кому корисна гречка

За словами експерта, продукт містить багато клітковини, тому сприяє процесам травлення, добре засвоюється організмом. Гречка прекрасно насичує і покращує метаболізм.

"Містить антиоксиданти, що позитивно впливає на стан організму, покращує стан імунної системи, уповільнює процеси старіння. Має в складі безліч вітамінів і мінералів. Нормалізує рівень гемоглобіну в крові. Містить величезну кількість вітамінів. Прекрасний продукт при зниженні ваги, дає насичення, покращує метаболізм", - зазначила фахівець.

Кому не можна їсти гречку

Протипоказана гречка людям, які страждають від алергії на білок ядриці (крупа з цілих зерен). Не можна їсти гречку кожен день і тим, хто страждає від запорів, цукрового діабету, гіпертонії, ниркової недостатності, підвищеного згортання крові і виразки шлунка.