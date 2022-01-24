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Як правильно їсти гречку: нутриціолог розкрила секрет

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Понеділок 24 січня 2022 13:05
Як правильно їсти гречку: нутриціолог розкрила секрет Фото: яку гречку потрібно їсти (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Гречку по праву називають королевою круп через її користь. Але чи знаєте ви, яку саме вибрати крупу.

На це питання відповіла нутриціолог Юлія Половинська, пише РІА Новости.

"Зелена гречка - це те ж зерно гречки, тільки без термообробки, за рахунок якої воно не втрачає вітаміни. Тому в зеленій гречці користі більше, ніж у звичайній коричневій. Корисна зелена гречка всім", - повідомила Юлія.

Кому корисна гречка

За словами експерта, продукт містить багато клітковини, тому сприяє процесам травлення, добре засвоюється організмом. Гречка прекрасно насичує і покращує метаболізм.

"Містить антиоксиданти, що позитивно впливає на стан організму, покращує стан імунної системи, уповільнює процеси старіння. Має в складі безліч вітамінів і мінералів. Нормалізує рівень гемоглобіну в крові. Містить величезну кількість вітамінів. Прекрасний продукт при зниженні ваги, дає насичення, покращує метаболізм", - зазначила фахівець.

Кому не можна їсти гречку

Протипоказана гречка людям, які страждають від алергії на білок ядриці (крупа з цілих зерен). Не можна їсти гречку кожен день і тим, хто страждає від запорів, цукрового діабету, гіпертонії, ниркової недостатності, підвищеного згортання крові і виразки шлунка.

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