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Как правильно есть гречку: нутрициолог раскрыла секрет

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Понедельник 24 января 2022 13:05
Как правильно есть гречку: нутрициолог раскрыла секрет Фото: Какую гречку нужно есть (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Гречку по праву называют королевой круп из-за ее полезности. Но знаете ли вы, какую именно выбрать крупу.

На этот вопрос ответила нутрициолог Юлия Половинская, пишет РИА Новости.

"Зеленая гречка — это то же зерно гречихи, только без термообработки, за счет которой оно не теряет витамины. Поэтому в зеленой гречке пользы больше, чем в обычной коричневой. Полезна зеленая гречка всем", - сообщила Юлия.

Кому полезна гречка

По словам эксперта, продукт содержит много клетчатки, поэтому способствует процессам пищеварения, хорошо усваивается организмом. Гречка прекрасно насыщает и улучшает метаболизм.

"Содержит антиоксиданты, что положительно влияет на состояние организма, улучшает состояние иммунной системы, замедляет процессы старения. Имеет в составе множество витаминов и минералов. Нормализует уровень гемоглобина в крови. Содержит огромное количество витаминов. Прекрасный продукт при снижении веса, дает насыщение, улучшает метаболизм", - отметила специалист.

Кому нельзя есть гречку

Противопоказана гречка людям, которые страдают от аллергии на белок ядрицы (крупа из целых зерен). Нельзя есть гречку каждый день и тем, кто страдает от запоров, сахарного диабета, гипертонии, почечной недостаточности, повышенной свертываемости крови и язвы желудка.

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