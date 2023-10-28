Работники магазина назвали самые отвратительные поступки, которые делали покупатели

Покупатели оскорбляют продавцов

Американка Барбара Стерн проработала в элитном бутике три года. Она рассказала, что однажды клиент, которому она помогала, обратился к ней и сказал: "Вы, наверное, не носите такую одежду. Она не совсем для вашего типа".

Стерн восприняла этот комментарий как "прямой удар по моему личному стилю". Несмотря на то, что Стерн оскорбили, она все равно выполняла свою работу и позаботилась о том, чтобы клиент был доволен.

"Было сложно улыбаться и оставаться профессионалом, но я это сделала", - сказала она.

Обвиняют работников в скрывании товаров

Элоиза Хиф работала в магазине одежды два года. Она серьезно относилась к своей работе и делала все возможное, чтобы помочь клиентам найти вещи, которые они искали.

Однажды клиент разозлился, потому что ему понравилась кожаная куртка, но не было его размера в наличии. Тогда мужчина сердито требовал, чтобы девушка что-то сделала и обвинил ее в умышленном скрывании товара.

Устраивают беспорядок в раздевалке

Элоиза Хиф рассказала, что одной из распространенных ошибок является примирение большого количества одежды и оставлять беспорядок в примерочной.

Она уточнила, что часто люди примеряют 20 вещей и покупают, что-то одно или совсем ничего.

К тому же покупатели оставляют вещи в гардеробной, не потрудившись их повесить или сложить.

Злые, когда не могут получить скидку

Гарретт Бемиллер, который четыре года работал консультантом в магазине одежды, рассказал, что многие покупатели "охотятся" на акции, чтобы приобрести любимую одежду по более низкой цене.

По его словам, однажды он был свидетелем покупателя, набросившегося с кулаками на кассира, потому что срок действия акции истек. Тогда он вызвал полицию на неадекватного покупателя.

Портят одежду, чтобы получить скидку

Бемиллер рассказал, что однажды в магазине к матери подошла дочь, которой понравилась куртка, но женщина ответила, что вещь слишком дорогая.

Приблизительно через пять минут к Бомиллеру подошла женщина и заявила, что вещь порвана и требовала скидку.

Поэтому он считает, что вещь испортили специально, чтобы снизить цену.