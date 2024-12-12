Работники фармкомпании "Здоровье" завоевали первые места на Кубке Украины по вольной борьбе

В течение 4-5 декабря во Львове состоялись заключительные борцовские соревнования сезона 2024 года - Кубок Украины по вольной борьбе и чемпионат Украины по греко-римской борьбе. В двух весовых категориях "вольников" победу одержали работники фармкомпании "Здоровье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Нынешние соревнования собрали более 400 лучших борцов. Спортсмены боролись не только за престижные награды, но и прошли отбор для формирования национальной сборной Украины на следующий год.

Борцовские поединки отличились высоким уровнем организации. Зрелищности добавили эффектное убранство зала, много света, многокамерная трансляция и большой монитор с качественными повторами для судей. Уже второй год подряд одним из украшений турнира является эксклюзивный кубок, который является переходящим. Борцовский трофей входит в Национальный реестр Рекордов Украины как самый ценный спортивный трофей в Украине.

В командном зачете обладателем Кубка Украины в этом году снова стала команда Ивано-Франковской области.

В индивидуальных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин работники фармкомпании "Здоровье" завоевали два первых места.

В самой легкой весовой категории до 57 кг золото завоевал Камиль Керимов, одолев в финале Ивано-Франковского спортсмена. Среди мужчин до 86 кг победителем стал Мухаммед Алиев, который в финале соревновался с полтавским спортсменом.

Фармкомпания "Здоровье" уже много лет помогает перспективным борцам и популяризирует спорт среди молодежи. Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье", убежден, что несмотря на все вызовы времени нужно продолжать поддерживать спортсменов. Ведь их победы на международной арене прославляют нашу страну.

"У нас много талантливых спортсменов, которыми гордимся. Уверен, что с такой волей к победе, трудолюбием и силой характера их имена будет знать мир. Они гордость нашей компании и страны", - подчеркнул Александр Доровской.