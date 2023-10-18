Работник "Азовстали" рассказал в музее "Голоса мирных" как выехал из Мариуполя

В первые дни полномасштабного вторжения Максим с семьей укрывался в подвале своего дома. Туда приходили люди, с семьями, животными, стариками. Он вспоминает это как сюжет из фильма ужасов:

"В замкнутом пространстве люди начинали со страха видеть какое-то марево. Некоторым представлялось, что вражеские солдаты заходят в дверь. Некоторые грезили видениями из прошлой жизни. Вспоминали тех, кого уже нет. Животные потеряли покой, бросались на хозяев. Страшно было видеть мертвых соседей. Свои дома без окон, дверей, крыши..."

Семья приехала к площади возле Драмтеатра в надежде на эвакуацию, но оттуда никто не уезжал. Семья Максима обосновалась в спортивной школе неподалеку. Когда россияне уничтожили Драмтеатр, это было страшным потрясением.

"Я запомню это на очень много лет. Я мог там быть. Но там было много других детей, людей... Простить такое - это сверхчеловеческие силы. Нет. И когда были обстрелы моего предприятия, моего цеха, я видел, как он горит - это вроде бы у тебя внутри что-то пылает. Ты теряешь частичку души своей. И не все из моего коллектива остались живы. Это очень больно", - говорит Максим.

Однажды к ним вошел седой дедушка из деревни из-под Мариуполя. Он рассказал, что есть один путь, по которому можно уехать... Максим вспоминает: это было как билет на последний самолет или поезд. Семья отправилась в опасное путешествие к свободе. И спаслась.

История Максима Нотченко, который сейчас работает на "Запорожстали", вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Вы найдете ее по ссылке https://bit.ly/3FiLIVr

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 85 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.