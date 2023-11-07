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"Стремление жить свободно - зашкаливает". Врач растрогал историей воина, раненого под Бахмутом

В Днепре Дмитрию провели операцию (фото: Facebook.com/Сергей Рыженко)
Автор: Василина Копытко

В больнице Днепра спасли военного, который получил тяжелое ранение под Бахмутом. Мужчине оторвало ногу, однако медики смогли вовремя оказать помощь и сохранить ему жизнь. Сейчас воин уже чувствует себя хорошо и готов к дальнейшей реабилитации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook.

История спасенного воина

43-летний Дмитрий из Фастова Киевской области ранее участвовал в АТО, а после полномасштабного вторжения России в Украину снова встал на защиту Родины.

"Он воевал в 2014-2015 годах, затем работал в Голландии. Год назад вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю. За свою жизнь увидел сотни ранений и смертей. Вытаскивая раненого солдата, взорвался на мине. Это произошло под Бахмутом в населенном пункте Хромово. Правую ногу сразу оторвало почти до колена, - рассказывает врач.

Рыженко добавляет, что воина с большой кровопотерей, подключенного к аппарату ИВЛ, после долгой эвакуации 2 ноября доставили в больницу Мечникова. Там ему сделали операцию.

"Дмитрий пришел в себя и сегодня уже просится домой. Он улыбается и говорит, что он счастливчик, ведь он выжил, хоть рядом было десятки мин, которые унесли жизни его лучших друзей. По его словам, весной он обязательно поиграет в футбол с сыном Матвеем, которому сейчас 12 лет. Для футбола воину и одной ноги хватит…" - пишет Рыженко.

Врач отмечает, что Дмитрия переправят на лечение в Киев, чтобы было поближе домой.

"Стремление Дмитрия жить свободно и его оптимизм - зашкаливают", - добавляет врач.

На пост Рыженко отреагировали много украинцев, которые желают в комментариях быстрого выздоровления воину и возвращения домой, а также благодарят за защиту Украины.

Отметим, что больница им. Мечникова в Днепре является одним из опорных медучреждений вблизи фронта и ежедневно принимает раненых военных. За время полномасштабного вторжения там спасли тысячи жизней украинских воинов.

Раньше мы писали о том, что украинские врачи спасли мальчика с болезнью Гиршпрунга.

Читайте также о том, что во Львове медики спасли младенца с редким пороком.

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