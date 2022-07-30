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"Зателефонуйте після роботи": дружина окупанта шокувала реакцією на його дзвінок з полону (відео)

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Субота 30 липня 2022 21:31
"Зателефонуйте після роботи": дружина окупанта шокувала реакцією на його дзвінок з полону (відео) Дружина полоненого окупанта не захотіла з ним говорити (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Російський окупант, який потрапив у полон в Україні, був змушений вмовляти дружину поспілкуватися з ним по телефону. Відповідаючи на дзвінок чоловіка, росіянка запропонувала зателефонувати їй після 21:00.

Відео в Instagram опублікувала телеведуча Олеся Бацман.

На відео журналіст Володимир Золкін зателефонував жінці та повідомив, що її чоловік потрапив у полон, зараз перебуває поруч та запропонував їй поспілкуватися з ним.

Однак, жінку новина про полон чоловіка не здивувала.

"Чи бажаю я поговорити? Я готова поговорити, якщо можна, після 9 вечора. Я на роботі", - сказала вона.

Після цього Золкін їй сказав: "в нас не буде нагоди перетелефонувати. Ми будемо дещо зайняті о 9 вечора. Тому, якщо бажаєте, можете зараз поговорити. Розмова записується та буде оприлюднена".

Після цього у розмову включився окупант, якого здивувала відповідь дружини.

Вона запитала у чоловіка, в якій області він перебуває, а також повідомила, що всі рідні знають про те, що він у полоні. Однак, така новина їх не засмутила, якщо для жінки робота виявилася важливішою за розмову з чоловіком.

Раніше ми повідомляли, що окупанти зганьбилися розмінуванням території за допомогою пляшки.

Також ми писали, що у "ДНР" прив'язують коптери до вудочок, щоб не загубити.

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