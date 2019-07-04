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Ганебне явище: Гриневич спантеличила вчителів нововведенням


Гриневич назвала репетиторство вчителем після занять "конфліктом інтересів"

Лілія Гриневич пояснила деталі шкільної реформи, нововведення якої безпосередньо стосуватимуться вчителів, які підробляють після занять. Йдеться про можливість займатися репетиторством - педагогів зобов'яжуть укладати з батьками учнів договір про надання платних освітніх послуг. Про це Міністр освіти України повідомила в інтерв'ю виданню "Високий замок".

За її словами, іноді вчитель не працює як належить на уроці, аби діти приходили до нього на індивідуальні платні заняття.

Гриневич назвала це "ганебним явищем".

МОН підготував і розіслав відповідні листи по школах.

"Це непедагогічно і це порушення. Тобто вчитель, який безпосередньо навчає дитину в школі, не може бути репетитором - це конфлікт інтересів", - наголосила чиновник.

У той же час Гриневич зазначила, що у школи є право надавати легальні платні освітні послуги. Серед них - індивідуальне навчання з дітьми.

"Це обліковується як урок. З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг", - пояснила вона.

Також міністр додала, що у деяких дітей із дуже високими результатами ЗНО не було занять з репетиторами.

"Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини", - резюмувала Гриневич.

Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)

Як повідомлялося, раніше міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла батькам про те, чи можуть учня змусити прибирати в класі.

Також ми писали про те, що у Львові на вчителя подали до суду за те, що він знайшов помилки в підручнику. 

Нагадаємо, що пропускної поріг зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році був знижений для випускників, які належать до національних меншин.

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