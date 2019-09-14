Ганьба країні: нова Міс Україна потрапила у гучний скандал

Користувачі мережі висунули кілька різних звинувачень на адресу переможниці конкурсу
Навколо переможниці конкурсу краси "Міс Україна 2019" розгорівся неабиякий скандал. Маргарита Паша, 24-річна переможниця конкурсу, стала жертвою нападок з боку хейтерів у соціальних мережах. Деякі не тільки звинувачують красуню в пластиці, але й стверджують, нібито дівчина має сексуальні зв'язки з власником конкурсу. Про це користувачі мережі написали під фотографіями дівчини в її Instagram.
Міс Україна 2019 – Маргарита Паша потрапила в скандал (фото: instagram.com/margoritapasha)
Дівчину з пишними формами звинувачують у тому, що вона збільшила груди. У мережі кажуть, що її бюст не натуральний — не може у худенької дівчини бути такий розмір.
Хтось і зовсім звинуватив нову Міс Україна в тому, що та має сексуальні зв'язки з власником конкурсу:
Міс Україна 2019 – Маргарита Паша потрапила в скандал (скріншоти: instagram.com/margoritapasha)
Сама "Міс Україна 2019" запевняє, що не робила взагалі ніяких пластичних операцій, що вся її краса – натуральна. Але в 2015 році, коли вона брала участь у конкурсі краси, хірург Дмитро Слоссер стверджував, що у неї збільшені груди.
Нагадаємо, що раніше з'явилися "гарячі" фото всіх учасниць Міс Україна 2019.