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Позитив признался, стыдно ли ему за "шароварную" песню с Тринчер

Что Позитив думает о песне с Тринчером (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Полина Иваненко

Певец Позитив рассказал, что он думает о треке "Який ти козак", который он записал вместе с Анной Тринчер. Эту песню называли "шароварщиной", "байрактарщиной" и просто хейтили в сети.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своим мнением о треке Позитив поделился на шоу "Муз_тренд", которое уже вышло на YouTube-канале "Дім".

Стыдно ли певцу за "шароварщину"

Ведущий шоу, блогер Слава Демин, отметил, что не мог не спросить о треке "Який ти козак", ведь он был очень "вирусным", но получил немало хейта. В ответ Позитив сказал, что он ни о чем не жалеет.

"Я точно ее не стесняюсь, потому что песня сделала свою миссию по сборам, которые помогли для ВСУ. Эта песня разрывает на концертах, я ее пою с детьми, я пою эту песню и с другими артистками", - пояснил певец.

Позитив отреагировал на хейт за песню "Який ти козак" (скриншот)

Также Позитив отметил, что считает эту песню украинским аналогом "вирусного" трека Baby shark, в которую тоже никто не вкладывал особого смысла. Потому, подчеркнул артист, ему не стыдно, ведь "эта песня была именно для детей".

Кроме этого, Позитив высказался о скандальной песне Руслана Ханумака "Дика дичка", ведь он снялся в клипе к ней. По словам певца, у него было свое мнение об этом треке, были даже споры, но его "не услышали".

 

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