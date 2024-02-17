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6 "зимних" фруктов, которые помогут и похудеть, и укрепить иммунитет

Суббота 17 февраля 2024 19:02
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6 "зимних" фруктов, которые помогут и похудеть, и укрепить иммунитет Какие зивовые фрукты помогают похудеть (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

При похудении очень важно обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и питательными веществами. Именно поэтому рацион должен быть обогащен фруктами. Лучше всего выбирать сезонные плоды.

О том, какие "зимние" фрукты помогают похудеть и укрепить иммунитет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan times.

Яблоки

Яблоки - богатые клетчаткой фрукты, которые могут помочь пищеварению и способствовать ощущению сытости. Их природная сладость удовлетворяет тягу к сладости, что делает их отличным выбором для перекуса для тех, кто следит за своей фигурой. Из яблок можно делать смузи, добавлять их к фруктовым салатам или есть цельными.

Груши

Груши с высоким содержанием пищевых волокон улучшают пищеварение и помогают контролировать аппетит. Их низкое содержание калорий делает их идеальным выбором для тех, кто хочет сбросить избыточный вес и стремится поддерживать здоровый баланс в рационе.

Грейпфрут

Известный своими свойствами ускорять метаболизм, грейпфрут является отличным выбором для тех, кто хочет похудеть. Его уникальное сочетание ферментов и антиоксидантов может помочь снизить уровень инсулина и побудить организм сжигать жир более эффективно.

Апельсины

Богатые витамином С и клетчаткой апельсины не только освежают, но и способствуют здоровому похудению. Содержимое клетчатки способствует пищеварению, а витамин С поддерживает иммунную систему зимой.

Киви

Наполненный питательными веществами и низким содержанием калорий, киви является источником витамина С, витамина К и пищевых волокон. Его яркая зеленая мякоть придает вкус салатам и закускам без вреда для здоровья.

Гранаты

Насыщенные антиоксидантами, гранаты обладают сладким вкусом, а также способствуют снижению веса. Зернами гранату можно посыпать салаты или наслаждаться ими отдельно, как питательной закуской.

Раньше мы писали о том, какие продукты полезны для сердца.

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