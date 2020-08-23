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Пожежі в Каліфорнії зняли з космосу: шокуючі знімки

Неділя 23 серпня 2020 08:30
Пожежі в Каліфорнії зняли з космосу: шокуючі знімки
Пожежі в Каліфорнії зняли з космосу (фото: twitter.com Electrical RWC)
Автор: Дарья Русина

Місцеві бригади гасять понад півтисячі пожеж на території штату

Шокуючі знімки масштабних пожеж у Каліфорнії, які були зроблені з Міжнародної космічної станції, з'явилися в мережі. Їх опублікував американський астронавт НАСА Кріс Кессіді в соціальній мережі Twitter.

"Спасибі всім пожежним та представникам служб надзвичайних ситуацій, які цілодобово працюють у спробах загасити ці пожежі. Мої думки і молитви з усіма потерпілими в цих районах", - написав під знімками Кессіді.

На них видно масштаб задимлення через які гине не тільки чудова природа, але й люди. За підрахунками, охоплена вогнем територія перевищує розміри штату Род-Айленд.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсон зазначив, що місцеві бригади гасять понад півтисячі пожеж, але цього все одно недостатньо, тому він змушений був звернутися за допомогою до Канади та Австралії.

Сильна задимленість відчутно погіршила якість повітря, а небезпеку для здоров'я значно посилює коронавірусна пандемія. Особливо це стосується тих людей, які страждають дихальною недостатністю або запаленням слизової оболонки порожнини.

Пожежі в Каліфорнії зняли з космосу: шокуючі знімкиПожежі в Каліфорнії (фото: twitter.com/Astro_SEAL)

Нагадаємо, що Трамп наказав надати федеральну допомогу Каліфорнії черех масштабні пожежі.

Також РБК-Україна писало, що на півдні Франції спалахнула лісова пожежа, через яку евакуювали 2700 осіб.

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