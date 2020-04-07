Пожежа у зоні відчуження: на відео показали моторошні кадри з Чорнобиля

Пожежу в Чорнобилі зняли на відео (Колаж РБК-Україна)

У Чорнобильській зоні продовжував горіти ліс навіть вранці 7 квітня

Пожежа в Чорнобильській зоні розпочалася 4 квітня, рятувальникам ДСНС вдалося загасити загоряння лісу, хоча це було нелегко. Ситуація ускладнювалася тим, що вогонь вирував на радіаційних ділянках. На момент ранку 7 квітня ділянки лісу в Чорнобилі продовжували горіти. Вогонь був на території Котовського лісництва.

У ці з'явилося відео, на якому показано, як зараз виглядає зона відчуження, яку охопила сильна пожежа. Ролик опублікували на сторінці в Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Зйомки з дрона показують, що вогонь прийшов з-за меж зони відчуження. Вітер моментально роздмухав некероване полум'я, яке перекинулося на дерева і змістилося в зону. Загоряння охопило територію в кілька десятків гектарів. В епіцентрі пожежі підвищився радіаційний фон. За його межами – радіація в нормі ", – написали під відео на сторінці.

Зазначимо, що співробітники ДСНС України, ДСП "Північна Пуща" та Чорнобильського заповідника зробили все від них залежне, щоб погасити відкритий вогонь. Але завдано колосальних збитків. Живий світ заповідника дуже сильно постраждав.

"Це людське варварство з присмаком попелу давно пора припиняти. Інакше незабаром озирнімося довкола-і побачимо не весняну зелень, а чорні згарища", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що поліція знайшла винуватця пожежі в лісах Чорнобиля. Ним виявився чоловік, який зробив це заради забави.

Наголошується, що підозрюваного встановили працівники Іванківського відділу поліції, ним виявився 27-річний житель села Рагівка. Підозрюваний пояснив поліцейським, що він для розваги в трьох місцях підпалив сміття і траву. Потім вогонь роздуло вітром і він не зміг її загасити.

Як ми раніше писали, місто під Києвом повністю оповитий димом через пожежі в Чорнобилі: вражаюче відео.