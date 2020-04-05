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Місто під Києвом повністю оповито димом через пожежу у Чорнобилі: вражаюче відео

STYLERЖиття    05.04.2020 - 16:21
Місто під Києвом повністю оповито димом через пожежу у Чорнобилі: вражаюче відео
Пожежа в Чорнобилі - в мережі опублікували шокуюче відео (volyn.dsns.gov.ua)

У мережі показали, як виглядає пожежа з висоти пташиного польоту

У Києві через пожежу в Чорнобильській зоні зафіксовано забруднення повітря. Сморід проникає у вікна квартир і будинків. Це відволікає місцевих жителів, оскільки він позначається на самопочутті. Відповідне відео опублікував "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

"Все в диму: Ірпінь з висоти пташиного польоту", - підписаний ролик. Задушлива атмосфера відчувається по всьому місту, хоча смог навис в основному над правим берегом Дніпра.

Пожежа в Чорнобиль (фото: facebook.com/KyivOperativ)

З атмосферою почалися проблеми приблизно в кінці березня. Під столицею загорілися торф'яники. Смог також спостерігався на Мінському масиві, Нивках та інших районах правого берега.

За деякими даними, повітря в столиці почало псуватися знову 3 квітня. А сьогодні показники забруднення досягли максимуму з початку весни. Таким чином люди намагаються спалити суху траву і сміття, не думаючи про наслідки.

Нагадаємо, що 1 квітня під Одесою на території Нижньодністровського національного природного парку сталася пожежа, в результаті чого вигоріло 10 гектарів унікальної природної екосистеми з численними птахами.

Стало відомо, коли у Києві перестане смердіти через пожежу у Чорнобильській зоні Вогонь охопив ліс: у Києві зафіксовано сильне забруднення повітря (фото)
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