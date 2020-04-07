Пожар в зоне отчуждения: на видео показали жуткие кадры из Чернобыля

Пожар в Чернобыле сняли на видео (Коллаж РБК-Украина)

В Чернобыльской зоне продолжал гореть лес даже утром 7 апреля

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, спасателям ГСЧС удалось потушить возгорание леса, хотя это было нелегко. Ситуация усугублялась тем, что огонь бушевал на радиационных участках. На момент утра 7 апреля участки леса в Чернобыле продолжали гореть. Огонь был на территории Котовского лесничества.

В ети появилось видео, на котором показано, как сейчас выглядит зона отчуждения, которую охватил сильный пожар. Ролик опубликовали на странице в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Съемки с дрона показывают, что огонь пришел из-за пределов зоны отчуждения. Ветер моментально раздул неуправляемое пламя, которое перекинулось на деревья и сместилось в зону. Возгорание охватило территорию в несколько десятков гектаров. В эпицентре пожара повысился радиационный фон. За его пределами – радиация в норме ", – написали под видео на странице.

Отметим, что сотрудники ГСЧС Украины, ГСП "Северная Пуща" и Чернобыльского заповедника сделали все от них зависящее, чтобы погасить открытый огонь. Но убытков нанесены колоссальные. Живой мир заповедника очень сильно пострадал.

"Это человеческое варварство с привкусом пепла давно пора пресекать. Иначе вскоре оглянемся вокруг и увидим не весеннюю зелень, а черные пожарища", - сказано в сообщении.

Напомним, что полиция нашла виновника пожаров в лесах Чернобыля. Им оказался мужчина, который сделал это ради забавы.

Отмечается, что подозреваемого установили работники Иванковского отдела полиции, им оказался 27-летний житель села Раговка. Подозреваемый объяснил полицейским, что он для развлечения в трех местах поджег мусор и траву. Потом огонь раздуло ветром и он не смог его потушить.

Как мы ранее писали, город под Киевом полностью окутан дымом из-за пожара в Чернобыле: впечатляющее видео.