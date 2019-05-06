ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа в Шереметьєво: в мережі показали нові фото з місця трагедії

STYLERПодії    06.05.2019 - 14:38
Пожежа в Шереметьєво: в мережі показали нові фото з місця трагедії
Пожежа в літаку в Шереметьєво - фото наслідків показали в мережі (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Шереметьєво майже повністю знищила літак

Пожежа в літаку в аеропорту Шереметьєво в неділю, 5 травня, забрала життя 40 пасажирів і одного члена екіпажу. У мережі показали фото наслідків катастрофи зсередини літака. Відповідні медіа опублікували російські Telegram-канали.

Зазначимо, що при пожежі літак повністю вигорів. А російський слідчий комітет проводить розслідування у кримінальній справі за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб).

Пожежа в літаку в Шереметьєво - фото наслідків показали в мережі (telegram.org)

На зображеннях видно, що хвостова частина літака вигоріла повністю: оголилися дроти, а від пасажирських сидінь залишилися лише каркаси.

Більш менш уцілів лише передній фюзеляж, але кабіна пілотів також значно пошкоджена димом.

Пожежа в літаку в Шереметьєво - фото наслідків показали в мережі (фото: telegram.org)

Нагадаємо, пожежа літака Sukhoi Superjet 100 спалахнула після того, як у повітряне судно після вильоту з Москви до Мурманська в небі вдарила блискавка, радіозв'язок був втрачений, а при екстреній посадці літак сильно вдарило об землю.

Раніше ми писали про те, що на РосТБ зганьбилися через трагедію в Шереметьєво, згадавши про пожежу в літаку, яка забрала життя десятків людей лише побіжно.

А також повідомляли про хронологію страшної катастрофи - про послідовність подій розповів командир SSJ-100 Денис Євдокімов.

Нагадаємо, один з пасажирів літака розповів, як йому вдалося вижити у страшній пожежі в Шереметьєво.

У СК РФ назвали версії аварії катастрофи в Шереметьєво На місці аварійної посадки лайнера в Шереметьєво знайшли "чорні скриньки"
Новини України пожежаавиакатастрофа
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся