Привітав з 23 лютого: у Миколаєві депутату розбили яйце об голову

Депутат Павло Зоткін привітав чоловіків з Днем захисника вітчизни. При цьому на фото, яке він виставив на Facebook, був зображений російський прапор. За це нардеп від "Опозиційного блоку" отримав в Миколаєві яйцем по голові.

Представники Нацдружини прийшли до будівлі міської ради, щоб дізнатися у депутата, навіщо він виставив вітальну листівку, на якій зображений прапор і герб Російської Федерації.

Зоткін почав виправдовуватися і заявив про те, що нібито не помітив державну символіку Росії на листівці. При цьому представник Нацдружини нагадав нардепу, що День захисника України відзначається 14 жовтня.

Активісти заявили Зоткіну, що він не вибачився за свій пост перед українцями, які воювали і воюють за свою країну. При цьому один з хлопців розбив яйце об голову депутата. Цей момент потрапив на відео, яке опубліковано на Facebook-сторінці NK. News.

Депутат Павло Зоткін отримав по голові яйцем за привітання з 23 лютого (відео: facebook.com/nknewsUA)

Після інциденту Зоткін заявив, що не отримав поранень, але поскаржився на нібито відсутність демократії в Україні та небажання суспільства приймати іншу точку зору.

Нагадаємо, що депутат Ілля Ківа від партії "Опозиційна платформа – За життя" жорстко зганьбився з 23 лютого. у 2015 році нардеп був противником святкування в Україні радянського свята, але в 2020 він критично відгукнувся про декомунізацію та привітав українців з Днем захисника вітчизни.