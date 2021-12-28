З'явився календар свят і постів на січень 2022: нас чекає багато важливих дат

Січень 2022 багатий важливими подіями, багато з яких приурочені до церковного календаря. Різдво, Водохреще, Тетянин день і багато інших свят ми відзначимо на початку року.

Всі ключові дати січня 2022 - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler .

Церковний календар на січень 2022

1 січня - преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського;

2 січня - святого праведного Іоанна (пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);

4 січня - святої великомучениці Римської Анастасії (узорішітельніці, покровительки вагітних);

6 січня - Святвечір Різдва Христового;

7 січня - Різдво Христове;

8 січня - Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа тесляра (обручника) і святого Якова, брата Господнього;

9 січня - первомученика Стефана;

13 січня - Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);

14 січня - Обрізання Господнє, святителя Василія Великого;

15 січня - Чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);

18 січня - Святвечір Хрещення Господнього;

19 січня - Хрещення Господнє або Богоявлення;

20 січня - Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;

23 січня - святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);

25 січня - святої мучениці Татіани (Тетяни);

27 січня - Рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії;

29 січня - поклоніння чесним веригам апостола Петра;

31 січня - Афанасія і Кирила, Святителів олександрійських.

Пости в січні 2022

У перший тиждень січня триває Різдвяний піст, що почався ще 28 листопада. Останнім пісним днем стане Святвечір 6 січня, напередодні Різдва. Наші предки намагалися нічого не їсти до самого вечора, а з появою першої зірки на небі сідали за святковий стіл, накритий 12-ма пісними стравами.

Також нас чекають одноденні пости: 18, 21, 26 і 28 січня.

Тижні без пісних днів: Святки з 7 по 17 січня.