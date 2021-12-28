З'явився календар свят і постів на січень 2022: нас чекає багато важливих дат

Січень 2022 багатий важливими подіями, багато з яких приурочені до церковного календаря. Різдво, Водохреще, Тетянин день і багато інших свят ми відзначимо на початку року.
Всі ключові дати січня 2022 - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.
Церковний календар на січень 2022
1 січня - преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського;
2 січня - святого праведного Іоанна (пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);
4 січня - святої великомучениці Римської Анастасії (узорішітельніці, покровительки вагітних);
6 січня - Святвечір Різдва Христового;
7 січня - Різдво Христове;
8 січня - Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа тесляра (обручника) і святого Якова, брата Господнього;
9 січня - первомученика Стефана;
13 січня - Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);
14 січня - Обрізання Господнє, святителя Василія Великого;
15 січня - Чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);
18 січня - Святвечір Хрещення Господнього;
19 січня - Хрещення Господнє або Богоявлення;
20 січня - Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;
23 січня - святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);
25 січня - святої мучениці Татіани (Тетяни);
27 січня - Рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії;
29 січня - поклоніння чесним веригам апостола Петра;
31 січня - Афанасія і Кирила, Святителів олександрійських.
Пости в січні 2022
У перший тиждень січня триває Різдвяний піст, що почався ще 28 листопада. Останнім пісним днем стане Святвечір 6 січня, напередодні Різдва. Наші предки намагалися нічого не їсти до самого вечора, а з появою першої зірки на небі сідали за святковий стіл, накритий 12-ма пісними стравами.
Також нас чекають одноденні пости: 18, 21, 26 і 28 січня.