З'явився графік роботи "Нової пошти" на Трійцю та День Конституції

Графік роботи "Нової пошти" на Трійцю та День Конституції

Як стало відомо, у неділю, 20 червня (Трійця), відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть в звичайному режимі.

21 червня та 28 червня (у День Конституції України) відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть по графіку, за яким працюють у неділю - він може відрізнятися в залежності від відділення.

У дні між святами "Нова пошта" працюватиме за звичайним графіком.

Детальний графік роботи конкретного відділення можна переглянути на офіційному сайті компанії.

За посиланням також можна знайти відділення в зазначеному місті, а також ознайомитися з часом прибуття відправлення і часом прийому відправлення для відправки в той же день.

Вихідні дні на Трійцю

Дата Трійці не постійна і залежить від Великодня - традиційно це свято відзначають на 50-й день після Воскресіння Христового. У церкві це свято вважається великим, і він входить в число дванадесятих.

На Трійцю українці зможуть відпочити три дні поспіль - 19, 20 і 21 червня.

Вихідні дні на День Конституції

Це свято відзначається на державному рівні, тому 28 червня - вихідний. А за законом, якщо державне свято потрапляє на суботу або неділю, то наступний робочий день теж автоматично стає вихідним.

Варто відзначити, що 27 червня щорічно відзначається День молоді.

Таким чином українці отримають ще один тривалий уїк-енд - 27, 28 і 29 червня.

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