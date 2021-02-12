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З'явився графік складанння ЗНО 2021: коли і які предмети

Автор: Людмила Жукова

ЗНО в 2021 році буде проходити за новими правилам. Зараз з'явився основний графік тестування.

Про це РБК-Україна розповів співзасновник освітнього проекту "На Урок" Роман Кісіль.

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Реєстрація на основну сесію триватиме з 1 лютого по 5 березня 2021 року. Зареєструватися на додаткові сесії можна з 6 по 18 травня. А до 30 квітня учасники, які зареєструвалися, отримають можливість завантажити запрошення-перепустку зі своїх інформаційних сторінок. Там будуть вказані час і місце проведення тестувань.

Графік основної сесії ЗНО виглядає так:

21 травня - хімія;

24 травня - іспанська, німецька, французька мови;

25 травня - англійська мова;

28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня - українська мова, українська мова та література;

4 червня - історія України;

7 червня - фізика;

10 червня - біологія;

15 червня - географія

Результати тестів будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників до 30 червня включно.

До слова, що додаткову сесію ЗНО проведуть з 29 червня до 16 липня 2021 року. Результати опублікують до 23 липня. Взяти участь в основній сесії ЗНО можна безкоштовно.

Зазначимо, що ЗНО-2021 буде відрізнятися від попередніх тестувань. Наприклад, буде поділ тестів з української мови. Ті, хто хоче стати філологом чи гуманітарієм, будуть здавати класичне ЗНО з української мови та літератури. А для тих, хто вибрав технічні спеціальності, чекає тестування тільки з української мови.

З 2025 року ЗНО буде здаватися тільки українською мовою.

"Хоч на ЗНО є багато предметів, далеко не всі з них користуються популярністю. наприклад, у 2020 році одинадцятикласники найчастіше обирали українську мову та літературу, історію України та математику. Адже ці предмети — обов’язкові для вступу на багато спеціальностей. Тоді як географія, англійська мова та біологія втрачають свою популярність", — розказав Роман Кісіль.

Як ми раніше писали, в Україні 1 лютого стартує реєстрація на основну сесію ЗНО-2021.

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